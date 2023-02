Salvione sulla Champions: “Il Napoli martedì dovrà fare attenzione. Vittoria della Champions? Ai limiti dell’impossibile”

Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto ai microfoni di ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Martedì per il Napoli sarà una partita molto complicata, contro una squadra che in questi anni sta crescendo sempre di più, capace di arrivare fino in fondo alle coppe europee. La squadra tedesca è composta da ottimi elementi, tra cui il fortissimo Kolo Muani, che ha brillato nella finale del Mondiale qualche mese fa. Il successo in Champions costituisce qualcosa ai limiti dell’impossibile. Ci sono mostri sacri come PSG e City, squadre attrezzate per la vittoria del torneo”.