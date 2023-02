L’edizione odierna de Il Mattino apre la propria sezione sportiva con un punto sul rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti.

A maggio scatterà l’opzione automatica per un altro anno di contratto ma per il momento non c’è nessun appuntamento fra club e tecnico per un prolungamento del matrimonio oltre il 2024. Il quotidiano campano scrive in merito: “De Laurentiis si tiene stretto Spalletti”.