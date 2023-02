Kudus mostra la dedicata per Atsu: l’arbitro decide di non ammonirlo

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, prima di essere connazionali, Christian Atsu e Mohammed Kudus, erano soprattutto amici. Per questo, nel 4-0 con cui l’Ajax ha battuto lo Sparta Rotterdam, il trequartista olandese ha deciso di dedicare la rete al giocatore dell’Hatayspor, morto pochi giorni fa e ritrovato sotto le macerie del terremoto in Turchia.

Kudus dopo essersi alzato la maglietta, ha mostrato una dedicata rivolta al connazionale: “R.I.P. ATSU” ; come da regolamento l’arbitro si è avvicinato per ammonirlo, ma dopo aver letto la dedica ad Atsu ha deciso di non farlo.