Il Mattino oggi dedica una lunga analisi sull’avvenire di Luciano Spalletti. Secondo il giornale, la scadenza del contratto è prevista per maggio prossimo, ma al momento non c’è stata ancora alcuna discussione fra Napoli e l’allenatore riguardo a un eventuale rinnovo fino al 2024. Al momento, entrambe le parti non sono interessate a un matrimonio di lunga durata, ma piuttosto si impegnano a proseguire insieme per un altro anno.