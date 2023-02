Ghoulam, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Beinsport. Queste le sue parole: “Quando giocavo al Napoli, abbiamo lottato ogni anno per vincere lo scudetto. Sapevo che prima o poi le cose sarebbero andate a nostro favore. Non mi sorprende che il Napoli sia al top della forma, ma penso che anche quando c’ero io avremmo potuto vincere il titolo”.