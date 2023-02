Adani: “Bisogna elogiare la grandezza del Napoli, ma le altre devono analizzare il proprio fallimento”

Adani, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della BoboTv. Queste le sue parole: “Con grande orgoglio e felicità possiamo dire che il Napoli è la squadra più bella del mondo per il gioco che esprime, sembra di andare al circo e al cinema. Ovviamente bisogna elogiare questa squadra fortissima ma non dobbiamo mai smettere di analizzare il fallimento delle altre squadre. Il Napoli ormai fa un torneo a parte. Il campionato è finito ormai a Febbraio, le altre dovrebbero farsi delle domande”.