Volpecina: “Se il Napoli non vince lo Scudetto non guardo più partite e non tiferò più per gli azzurri”

L’ex calciatore del Napoli Giuseppe Volpecina ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e della possibile vittoria dello Scudetto. Per l’ex Napoli la vittoria finale è ormai vicina, e se non dovesse arrivare smetterebbe di tifare per il club azzurro e di vedere partite di calcio. Queste le sue parole: “Se non vinciamo lo Scudetto adesso, smetto di vedere le partite e anche di tifare per il Napoli. Due possono essere i motivi se non si vince, autolesionismo, o che il Palazzo si inventa qualcosa pur di non farci vincere. Quindi deve succedere solo la fine del mondo, questo Scudetto non possiamo perderlo. Mancano ancora tante partite, ma bisogna dire la verità, siamo tutti convinti di poter vincere il campionato. Il vantaggio aumenterà ancora, in questo momento abbiamo un altro passo rispetto alle altre squadre, che invece fanno fatica. Non ho visto nulla del genere neanche quando c’era Maradona in campo, che era un fenomeno. Il Sassuolo è stata una delle pochissime squadre ad avere tre palle gol, ha anche giocato bene, e se non lo avesse fatto avrebbe preso 7 o 8 gol”.