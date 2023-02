UFFICIALE – In vendita la nuova maglia Champions da trasferta

Martedì 21 febbraio ore 21, stadio Deutsche Bank Park di Francoforte. Riparte da qui il cammino del Napoli in Champions League. I partenopei contro l’Eintracht vogliono scrivere la storia raggiungendo i quarti per la prima volta nella sua storia. L’abito non fa il monaco, eppure il Napoli arriverà alla sfida degli ottavi con una maglia unica, a posta per l’evento. Il club presenta la nuova maglia Champions da trasferta e scrive sul suo sito web:

“La Champions League è alle porte e siamo pronti a dar vita a una notte indimenticabile, fatta di emozioni e di passione. Per questo evento unico indosseremo la maglia Away EURO, capace di esprimere tutta l’intensità del momento e di rendere ancora più memorabile questa notte storica. Il suo design ti porterà direttamente al centro del campo, facendoti sentire parte della squadra. Preparati a sentire l’adrenalina correre nelle tue vene, lasciati conquistare dalla sua eleganza e dalla sua forza. Vivi l’emozione della partita come mai prima d’ora!“.

La maglia è già disponibile nei punti vendita autorizzati e nello store digitale.