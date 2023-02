Risultati Serie A. Il Bologna sbanca Marassi grazie ad Orsolini

Risultati Serie A. Sampdoria-Bologna 1-2. Finisce un match dalle mille emozioni a Marassi, in cui riesce a svettare alla fine la squadra emiliana, grazie ad un gran gol di Orsolini a pochi minuti dal novantesimo. Nel primo tempo vantaggio del Bologna con Soriano che torna al gol dopo più di un anno. Nel secondo tempo si accende la partita. Rigore per la Samp e Sabiri ristabilisce la parità. Dopo 2 minuti di nuovo rigore per la Samp, di nuovo Sabiri, che stavolta sbaglia e si fa ipnotizzare da Skorupski. Nei minuti finali sgaloppata di Orsolini che con un gran gol buca Audero. Finisce 1-2 a Marassi!

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2 (27′ SORIANO, 68′ SABIRI RIG, 90′ ORSOLINI)