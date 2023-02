Riccardo Cucchi su Twitter: “Che roba Kvara, da stropicciarsi gli occhi. Calcio”

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex inviato per le radiocronache Rai è molto attivo su Twitter, ed è solito commentare quanto accade durante le partita di calcio. Anche per la sfida di ieri tra Sassuolo e Napoli a Reggio Emilia ha twettato spesso, soprattutto dopo i gol di Kvarstekhelia e Osimhen. Proprio riguardo il georgiano, la sua rete e la tecnica sopraffina dimostrata ha parlato di un giocatore da stropicciarsi gli occhi, vero calcio. Questo il suo tweet: “Che roba #Kvara.. Che roba. Da stropicciarsi gli occhi. Calcio. #SassuoloNapoli“. Poi successivamente in risposto ad un commento del giornalista Valter De Maggio, che aveva commentato con :”Pazzesco“, ha aggiunto: “Che giocatore Valter”.