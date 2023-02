Osimhen tranquillizza i tifosi su Twitter: “Tutto ok!”

Victor Osimhen celebra la vittoria sul Sassuolo scrivendo su Twitter: “Solida performance dei ragazzi, Dio è il più grande. Continuiamo!”. Grande è la gioia per il gol di Kvaratskhelia e il suo 18esimo centro in Serie A, dove sta dominando anche nella classifica dei marcatori.

Il tweet più importante, però, arriva in risposta ad un utente che gli chiede come sta. Il nigeriano ha lasciato il campo anzitempo per un fastidio alla gamba destra. Inoltre, non era per niente felice della sostituzione perché voleva continuare a giocare. Spalletti ha preferito preservarlo in vista della Champions. Questa la risposta del numero 9 azzurro: “Niente di tutto questo, fratello mio. Tutto ok!”.