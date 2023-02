Nazionale – L’Inghilterra al Maradona, biglietti in vendita da lunedì

Il cielo è azzurro su Napoli. Tra circa un mese l’azzurro sarà un po’ diverso, sarà l’azzurro nazionale. Partono a marzo le qualificazioni per Euro 2024. La prima sfida della Nazionale italiana in questo 2023 sarà con l’Inghilterra, il teatro di questo big match lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Appuntamento a giovedì, 23 marzo alle 20.45.

La vendita per i biglietti inizierà lunedì 20 febbraio alle ore 11, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card. Alle 12 ci sarà la vendita libera presso i punti vendita Viva Ticket e i siti fgc.vivaticket.it o vivaticket.com.

Questi i prezzi: