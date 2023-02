Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista su SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “La penalizzazione della Juventus? Preferisco non parlarne, sono sicuro che cambierà qualcosa. Per me Haaland è il più forte di tutti già adesso. Sono molto interessanti anche Bellingham, Musiala e Pedri. Anche in Italia ci saranno delle sorprese”.