Gazzetta: “Kvara e Osimhen non possono non ricordare Careca e Maradona!”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si arriva a scomodare due mostri sacri come Maradona e Careca. I due miti degli anni ’80 vengono paragonati a Kvaratskhelia e Osimhen.

Quando si cita il Napoli dei due scudetti viene spontaneo dire “Che vi siete persi!” a quelli che sono nati dopo. Eppure, sottolinea la rosea, forse i giovani di oggi fanno in tempo a recuperare qualcosa. “Con tutto il rispetto per i miti degli anni ’80 – scrive Gazzetta – Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Diego e Careca”. Poi lo sguardo al presente: “Nessuno in Italia ha oggi due così. Anche in Europa gli sfidanti si contano sulle dita di una mano”.