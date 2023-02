Giacomo Raspadori festeggia oggi il suo compleanno. L’ex Attaccante del Sassuolo è nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 18 febbraio 2000. Il giovane festeggia il primo compleanno in azzurro, anche se forse lo aveva immaginato in modo diverso visto l’infortunio con la Champions alle porte.

Arrivano gli auguri del presidente De Laurentiis e del Napoli che sui social scrive: “Tanti cari auguri di buon compleanno a Giacomo Raspadori che oggi compie 23 anni!”.