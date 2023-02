Anno magico per Osimhen, Il nigeriano è il primo nella storia azzurra a siglare un grande record per partite consecutive a segno!

Victor Osimhen sta disintegrando il campionato al fianco di Khvicha Kvaratskhelia, con i due giocatori che hanno combinato in campionato per ben 28 gol. Proprio il nigeriano con la fantastica rete segnata ieri sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia ha raggiunto un nuovo record con la maglia del Napoli. Il numero 9 azzurro è infatti il primo giocatore nella storia del Napoli a trovare la rete per ben 7 partite consecutive, in cui ha trovato ben 9 gol. La punta ex Lille con la rete ha superato grandi attaccati del passato azzurro come Higuain e Careca, che si erano fermati a 6 partite consecutive a segno.