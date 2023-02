Ssc Napoli, estesa la durata della prelazione per gli abbonati per Napoli-Eintracht

La Ssc Napoli, con una nota ufficiale diffusa attraverso il proprio sito, ha annunciato che la prelazione per gli abbonati sull’acquisto dei biglietti del match Napoli-Eintracht Francoforte è stata prolungata fino al 19 febbraio.

“In relazione alla partita di Uefa Champions League Napoli vs Eintracht Francoforte, che si disputerà il 15 marzo 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, a parziale rettifica del Comunicato pubblicato in data 15 febbraio 2023 https://sscnapoli.it/napoli-eintracht-francoforte-biglietti-in-vendita-dalle-ore-14-diritto-di-prelazione-e-sconto-del-20-per-gli-abbonati-fino-a-venerdi/ il Club comunica che gli abbonati della stagione 2022.23 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a tutta domenica 19 febbraio 2023. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 20 febbraio 2023, pertanto:

1) gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto;

2) sarà aperta la vendita libera di tutti i posti ancora disponibili”.