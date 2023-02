Sparnelli: “Il Napoli sta trattando un giocatore fortissimo. Sui big…”

Ai microfoni di Tele A è intervenuto l’ex addetto stampa del Napoli Massimo Sparnelli. Durante l’intervento si è soffermato sul calciomercato del Napoli in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole durante la trasmissione ‘Tifosi Napoletani‘: “Il Napoli sta trattando un calciatore davvero fortissimo: Gustav Tang Isaksen. Credetemi, si tratta di un profilo importante. Per quanto concerne i big, non è detto che vadano via. Potrebbero anche essere convinti a restare accettando le proposte economiche di Aurelio De Laurentiis”.