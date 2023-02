Sky – Le ultime di formazione su Sassuolo-Napoli, giocano Elmas e Politano. Scalpita Simeone

La redazione di Sky ha diramato le ultime novità di formazione a proposito della partita Sassuolo-Napoli. Secondo quanto riportato, Luciano Spalletti potrebbe fare del turnover in vista della Champions League. Eljif Elmas e Matteo Politano saranno infatti del match al posto di Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Davanti invece, scalpita per una maglia da titolare Giovanni Simeone, nonostante rinunciare al favorito Victor Osimhen sia molto difficile. Per Alessio Dionisi invece, dovrebbe essere Nedim Bajrami a rilevare il malconcio Domenico Berardi. Di seguito, le formazioni.

SASSUOLO – (4-3-3) Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté.

NAPOLI – (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia