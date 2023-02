Schwoch rivela: “Avevo accettato di tornare al Napoli in C1, vi spiego perché saltò tutto”

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha svelato un retroscena nel corso della trasmissione Legends, in onda su Canale 8.

“Quando il Napoli era in C1 ed io giocavo nel Vicenza mi venne chiesto dalla dirigenza di tornare. Io accettai per tornare a gennaio e avevo già firmato, poi però mi separai da mia moglie e non volevo lasciare i figli a casa. Chiamai Pierpaolo Marino e gli dissi che avevo sì firmato, ma che non avevo la giusta testa per poter giocare. Quindi rinunciai e gli consigliai di prendere Emanuele Calaiò“.