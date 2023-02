Rischio nebbia per Sassuolo-Napoli? A parlarne è Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha riportato di aver ricevuto vari messaggi da Reggio Emilia dove si parla di un rischio nebbia per stasera, proprio quando andrà in scena la partita. “Mi stanno scrivendo tanti tifosi che vivono nelle zone di Reggio Emilia. Mi parlano di un forte rischio di nebbia per stasera al Mapei Stadium. Noi verificheremo questa possibilità”.