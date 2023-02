Noselli: “In questo momento è molto difficile fermare il Napoli. Osimhen va molto vicino a Haaland”

Alessandro Noselli, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Se è impossibile fermare il Napoli? Diciamo che è molto difficile in questo momento per come sta giocando. Ha una condizione pazzesca e dei giocatori che credono in se stessi. Sarà una partita difficile e il Napoli penserà leggermente anche alla gara di Champions League. Il Sassuolo vorrà fare una buona gara in casa, anche se mi hanno detto che metà stadio sarà azzurro praticamente. Come giocherà il Sassuolo? Sicuramente cercherà di fare il suo gioco, è quasi sempre stato così. L’allenatore cerca sempre di imporre il proprio gioco sempre. Secondo me è anche giusto farlo. Sarà una partita bellissima perché sono due formazioni che vogliono giocare proponendo un calcio offensivo e bello. Osimhen va molto vicino a Haaland, Spalletti lo ha reso quello che è adesso. Ci vogliono delle determinate caratteristiche e la voglia di fare che ad Osimhen non manca. Trovarsi in una situazione come quella di quest’anno dà una carica pazzesca. Speriamo anche per il proseguo degli anni prossimi che Osimhen resti il più possibile al Napoli. Osimhen ha dato al Napoli quel qualcosa in più per fargli fare il salto di qualità per provare a vincere lo scudetto. Avere un reparto offensivo che ti dà quel qualcosa in più a livello generale ti fa fare bene. Il punto forte del Napoli è il gruppo dove non c’è invidia. Ognuno pensa per la squadra e ha voglia di giocare. Credo che nel Napoli quest’anno sia stata fondamentale la voglia di stare insieme. Come vedrei Frattesi nel Napoli? Molto bene perché è un giocatore propositivo che fa gol e vuole andare in avanti. Se il Napoli dovesse acquistarlo farebbe un ottimo acquisto perché è cresciuto in questi anni. Hojlund? Come età, potenzialità e voglia di fare è un acquisto che potrebbe essere ottimo per il Napoli. Tecnicamente come fisico e potenza è devastante. Potrebbe essere un ottimo cambio al posto di Osimhen. È chiaro che bisogna vedere come risponderebbe ad un nuovo palcoscenico”.