Meluso: “Vi spiego di chi sono i meriti della stagione del Napoli”

Il Napoli di Spalletti sta vivendo una stagione fantastica, guidando la classifica della Serie A con grande vantaggio sulle inseguitrici. Ne ha parlato in un intervista a Radio Punto Nuovo il direttore sportivo Mauro Meluso.

Di seguito le sue parole: “Da uomo del Sud e di sport faccio il tifo sfegatato per il Napoli nella corsa Scudetto, dove ho tanti amici. Sapete chi è il mio testimone di nozze? Il grande Enzo De Caro, quando ci sentiamo lo sento davvero entusiasta! Il primato del Napoli era difficile da pronosticare, ma non impossibile se consideriamo la stagione vissuta lo scorso anno. La casa è stata costruita bene, con basi solide e con molta intelligenza. Tutti hanno fatto un lavoro straordinario, poi vedo una ferocia negli occhi dei giocatori che non vedo nelle altre. La gara con la Cremonese ne è stata la dimostrazione”.

Poi ha continuato parlando di Cristiano Giuntoli: “Il calcio è un’azienda particolare, da una settimana all’altra passi dal bravo al poco di buono. Cristiano ha fatto un lavoro straordinario anche e soprattutto per costanza. Alle spalle non ha una società che si svena economicamente, per quanto solida. Lui ha avuto coraggio e idee per sostituire i big con potenziali fenomeni. La differenza poi l’ha fatta con Spalletti e con De Laurentiis al suo fianco”.