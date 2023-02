Il Mattino – Infortunio Raspadori, spunta un bellissimo gesto di Osimhen e Simeone

L’infortunio di Giacomo Raspadori non è certamente una bella notizia in casa Napoli. L’ex Sassuolo, fermo per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, starà ai box per almeno un mese. Nell’ambiente azzurro c’è dispiacere per il suo stop. Come riportato da Il Mattino, il calciatore ha ricevuto tanti messaggi di affetto da parte dei compagni di squadra. In particolare da Victor Osimhen e da Giovanni Simeone. I due attaccanti infatti, prima della partenza per Reggio Emilia nella partita in cui sfideranno il Sassuolo, hanno abbracciato il loro compagno di squadra.