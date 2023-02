Come Mancini e Vialli

È la terza partita consecutiva che il duo Kvaratskhelia-Osimhen va in gol, coadiuvati dalla continua voglia di aiutarsi attraverso gli assist da servire ai compagni. Una coppia fortissima, ben collaudata, che ha ancora molto da raccontare e, al contempo, sembra conoscersi da sempre. Ricordano a tratti i gemelli del gol, Vialli e Mancini, che hanno regalato magie con una maglia ancora più azzurra.

‘Questione di feeling’ come cantavano Cocciante e Mina; indubbiamente il fattore “chimico” fa la sua parte, ma più di tutto è il talento ad unire questi due giovani campioni ritrovatisi protagonisti di una stagione spettacolare, oltre ogni aspettativa. La crescita di Osimhen e l’impatto di Kvara hanno fatto sì che le ambizioni del Napoli fossero sin da subito chiare. Un’esplosione di personalità che, icto oculi, hanno superato qualsiasi altro calciatore azzurro dai tempi di Diego.

Certo, negli ultimi anni sono tanti i giocatori importanti, di carattere c che hanno vestito questa maglia, ma lo stoicismo dimostrato finora non può che confermare un plus dei due attaccanti. L’impressione, poi, è che le loro performance saranno sempre migliori, che insomma si è solo all’inizio. Un futuro roseo, anzi azzurro, è davanti a loro. Entrambi sono felicissimi a Napoli, sia il presidente De Laurentiis che gli agenti dei giocatori hanno confermato la volontà di continuare l’esperienza con questi colori, perché una stagione così positiva possa poi trasformarsi in un ciclo prospero