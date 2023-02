Baiano sicuro: “Manchester City? Il Napoli gioca meglio. Su Kvara…”

L’ex calciatore del Napoli Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Marte per parlare dell’entusiasmante momento del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole alla trasmissione Forza Napoli Sempre: “E’ un dato di fatto che il Napoli sia la squadra che gioca meglio di tutte, anche meglio del Manchester City di Pep Guardiola. Luciano Spalletti sta facendo un lavoro straordinario: nessuno si poteva aspettare un team così preparato, con uno Stanislav Lobotka migliorato fino a quel punto; per non riparlare di Khvicha Kvaratskhelia“.

Sul georgiano poi, si è soffermato: “Proprio su Kvara l’influenza di Spalletti è stata determinante: lo sta migliorando. Gli esterni, in questo Napoli, fanno le due fasi, e non è una cosa così scontata, dal momento che sono delle ali. Le ali, di norma, hanno il ‘campo in discesa’, come si dice in gergo: di solito, giocano solo in fase d’attacco, mentre nel Napoli questo non accade, visto che coprono l’intera fascia. Spalletti ha inciso molto sulla testa, prima che sulle gambe”.