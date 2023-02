Ursino: “Non mi perdo una partita. C’è un giocatore che ha fatto grandi passi avanti”

Giuseppe Ursino, dirigente sportivo, ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb nella quale si è soffermato sul Napoli e sulla stagione in corso: “Il merito è di tutti, principalmente della società. Poi c’è stata la mano del direttore Giuntoli e di Luciano Spalletti, allenatore che conosco da una vita. E’ molto bravo e si sta togliendo le soddisfazioni che merita. Giuntoli è una persona educata e molto preparata, conosco bene il suo modo di lavorare. Si è sempre organizzato in maniera perfetta, ha dei bravissimi collaboratori ed è giusto che adesso stia ottenendo questi risultati eccezionali. La società è stata sicuramente determinante e vedere il Napoli è uno spettacolo.

Non mi perdo una partita. C’è un giocatore che ha fatto passi avanti incredibili: Di Lorenzo. A livello europeo dal punto di vista tattico c’è ne sono pochi come lui in quel ruolo. Spalletti fa girare gli altri calciatori, Di Lorenzo è l’unico che gioca sempre. Questo è molto importante”.