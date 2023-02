Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Dove il Napoli fa la differenza? Ci sono state piccole variazioni in fase di costruzione, ma conta ciò che accade vicino all’aria avversaria. Come attacco il Napoli non ha paragoni in Italia. Il successo della squadra di Spalletti in zona gol ci dice che, se oggi vuoi segnare, ti serve qualcuno in grado di saltare l’uomo, cosa che Kvaratskhelia fa molto bene. Il Napoli ha indovinato tutto ed anche come si arriva in alto. Ci è arrivato bene e per merito”.