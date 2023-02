Tarallo, ex prep. portieri Napoli: “Meret è un portiere fortissimo! E’ il futuro insieme a Carnesecchi”

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Turn over col Sassuolo? Non penso che sarà massiccio, non conviene, la mentalità si acquisisce e cresce vincendo, superando i propri limiti, dunque è meglio non cambiare troppo. Gollini? Ottimo portiere, ha sempre avuto una buona struttura sin da quando era giovanissimo, ha esperienza internazionale, certo è più efficace che bello da vedersi ma credo che il Napoli abbia migliorato il comparto aggiungendo lui a Meret, che per me è sempre stato un portiere fortissimo, il futuro del calcio italiano insieme a Carnesecchi, un 2000 che ha grandi doti.

In cosa può migliorare Meret? Ha già enormi qualità, qualcuno dice nelle uscite alte ma ricordiamoci che, rispetto al passato, i palloni sono leggeri e che i cross arrivano anche a 120 chilometri orari. Guardando gli altri campionati si capisce che è difficile che un portiere esca per la presa alta”.