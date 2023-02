Specchia: “Forse prima qualcuno era abbastanza sazio, ora c’è un gruppo sanissimo con grande voglia”

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia: “Nessuno poteva supporre che il Napoli avrebbe stracciato il campionato. C’è stato un ottimo lavoro da parte di tutti. È un Napoli che si avvia al trionfo, diciamola tutta, e dopo 33 anni i tempi sono maturi.

L’aria fresca si è realizzata con ragazzi umilissimi, ma con grande voglia di affermarsi. Forse qualcuno era abbastanza sazio, ma ora c’è un gruppo sanissimo.

La prossima settimana tornerà la Champions con il Napoli impegnato in casa dell’Eintracht. “Le tedesche hanno uno spirito indomabile servirà la massima applicazione. È stato abile Spalletti a gestire nel modo migliore gli uomini a disposizione. Se riusciremo a far nostra questa gara, potremmo anche arrivare alla semifinale. La Champions sarà vista come un’occasione accattivante, ma lo scudetto – ha concluso mister Specchia – è un’occasione irripetibile con la squadra che può far bene su entrambi i fronti”.