Sky, Ugolini:”Osimhen è più completo di Mbappé, poi deve dimostrarlo ad alti livelli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista sky Massimo Ugolini: “Osimhen è meglio di Mbappé? Sono due giocatori diversi morfologicamente e per caratteristiche. Secondo me Mbappé è più potente come finalizzatore.” Sicuramente è più bello da vedere, però Osimhen è sicuramente più completo. In proiezione l’attaccante del Napoli è più completo di Mbappé, poi deve dimostrarlo di esserlo ed alti livelli come sta facendo l’attaccante del PSG.

Osimhen non è ancora al livello di Mbappé, ma come potenzialità può superarlo. Ha corsa, tiro, colpo di testa, fisicità. All’inizio anche qualche suo compagno di squadra diceva:’E’ fortissimo, ha potenza, però quando gli metti la palla da stoppare…’, adesso è diverso. Fisicamente non è bello da vedere con quei piedoni, ma poi vedi che fa con quei piedoni…basta ricordarsi le partite con la Roma”.