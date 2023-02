Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli e di Simeone. Ecco cosa ne pensa del Cholito:

“Simeone? Io ho vissuto i suoi stessi anni a Firenze. Veniva molto criticato perché gli veniva detto che davanti alla porta aveva problemi. Sono contento che a Verona si sia rilanciato e che a Napoli stia facendo benissimo. I suoi gol sono pesantissimi ed entra con una cattiveria incredibile in campo. È uno dei giocatori che si fa molto amare dai tifosi azzurri, è argentino come il Dio del calcio. Napoletani e argentini hanno un legame unico”.