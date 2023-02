Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di calciomercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Hojlund come erede di Osimhen? Oggi, se vai all’Atalanta se non ti chiedono quanto Osimhen, poco ci manca. Parliamo di un ragazzo giovane e forte. Sotto la guida di Gasperini ha dimostrato di avere qualità importanti: corsa, velocità e controllo palla non comuni per un giocatore dal fisico possente come il suo. Hojlund è apprezzato in Europa e ha una valutazione molto alta. Il Napoli lo sta trattando? A noi non risultano contatti tra i club, ma si fa fatica a credere che nessuno abbia chiamato per informarsi sul gioiellino dell’Atalanta”.