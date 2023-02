Lutto SSC Napoli: Scomparso Mario Zurlini, fu la colonna portante della difesa negli anni 60′ e 70′

Addio all’ex giocatore del Napoli Mario Zurlini, aveva 80 anni.

Mario Zurlini ex calciatore ed allenatore, ha giocato con il Napoli per dieci anni, dal 1964 al 1974, nel ruolo di libero. Componeva la storica difesa del Napoli con Zoff tra i pali, Ripari, Pogliana, Zurlini e Panzanato, in totale totalizzò 197 presenze con la maglia azzurra diventando una vera e propria colonna portante della squadra in quegli anni. A fine carriera è stato allenatore in Campania nelle serie minori.Zurlini avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 marzo, era nato a Parma nel 1942 e lascia la moglie Linda e i figli Fabrizio, Davide, Cristiana e Lorenzo.

La SSC Napoli ha commemorato la morte di Zurlini con un messaggio sui social:

“Ciao Mario Zurlini, indimenticato libero azzurro”