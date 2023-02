L’EX – Calaiò: “Contro il Sassuolo non sarà facile”

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live:

“Infortunio Raspadori? Per lui e per il Napoli è un dispiacere, che affronterà tante partite ravvicinate e dovrà farlo contando su un giocatore in meno, peraltro così forte. Il supporto di Raspadori poteva essere importante: avrebbe avuto spazio, considerando i tanti impegni in questa fase della stagione, un vero peccato. Per fortuna ci sono delle valide alternative in rosa, quindi il Napoli non deve temere troppo questo imprevisto. Dispiace per il ragazzo, che voleva essere protagonista. Trattandosi di una distrazione, però, i tempi possono anche ridursi. Sono speranzoso. Il Napoli ha una maturità e una consapevolezza tale che non calerà e affronterà nel modo giusto. Distrazione da Champions? Sono certo che penseranno già alla gara di martedì, Spalletti ha a disposizione grandi professionisti, il mister sa tenere tutti sulla corda, hanno poi la recente esperienza dell’eliminazione dalla Coppa Italia con la Cremonese, per cui non sottovaluteranno l’impegno. Spalletti è inoltre un maniaco delle statistiche e proverà a battere tutti i record. Per questo sono sicuro che anche domani sera il Napoli fornirà una grande prestazione. Se il Napoli fa il Napoli, non ci sarà partita. Per carità il Sassuolo ha giocatori di valore, Dionisi è tra i più bravi tecnici in Italia e la squadra è in forma. La gara non sarà facile ma gli azzurri sono favoriti”.