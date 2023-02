Fernando Llorente si ritira a 37 anni, l’ex Napoli dà l’annuncio

Fernando Llorente, ex calciatore del Napoli, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 37 anni. La dichiarazione è arrivata in tv a Movistar Plus. L’attaccante basco, rimasto svincolato a giugno dopo l’esperienza all’Eibar, è arrivato in maglia azzurra dopo l’esperienza al Tottenham, trovando un certo spazio con Carlo Ancelotti. Con Gennaro Gattuso invece, l’ex Juventus ha trovato pochi gettoni. Con la maglia partenopea, ha totalizzato 29 presenze e 4 gol, di cui celebre è quello del 2-0 al Liverpool.