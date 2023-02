CdS: Napoli, l’agente di Kvaratskhelia fa chiarezza su futuro e clausola

Mamuka Jugheli ha parlato delle prospettive del suo assistito e ha anche rivelato un retroscena del passato legato alla Juve.

Kvaratskhelia sta bene al Napoli. L’obiettivo è lo scudetto. Il futuro è lontano. “Non ci sono clausole nel contratto” . Lo ha ricordato il suo agente, Mamuka Jugheli, che ha commentato anche il paragone con Salah fatto da Spalletti: “Kvaratskhelia è un giocatore unico, con un suo stile tutto personale. Non ci sono paragoni con nessuno“. Il georgiano si è trasferito in Italia in estate ma poteva sbarcare in Serie A molto prima come rivelato dal suo agente Mamuka Jugheli con un retroscena: “La prima squadra ad interessarsi a Kvaratskhelia quando era al Rubin fu la Juventus con Paratici insieme al Napoli. Poi furono fondamentali Giuntoli e Micheli per farlo arrivare in azzurro così come la presenza di Spalletti” le sue parole durante l’intervista. La scelta Napoli è stata dettata anche dal mito Maradona: “Per noi è un sogno vederlo giocare nello stadio e nella squadra che fu del più grande di tutti”.