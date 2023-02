CdS – Spalletti punta tutto su Simeone contro il Sassulo

Giovanni Simeone indosserà unamaglia da titolare contro il Sassuolo, a riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola:

“Il Cholito è pronto per dare il suo contributo già domani contro il Sassuolo. Luciano Spalletti ha già deciso che punterà su di lui. Al momento non si sa se dal primo minuto oppure a gara in corso. La certezza comunque è che l’attaccante argentino sicuramente avrà minutaggio in queste tre gare perchè Victor Osimhen non è un robot e va comunque gestito al meglio”. Si legge sul quotidiano.