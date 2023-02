CdS – Napoli-Eintracht sold out in poche ore! Ore di attesa vane per molti utenti

Grande entusiasmo in casa Napoli per l’incredibile stagione azzurra. I tifosi vogliono vivere in prima persona le gesta della capolista. Se, però, da una parte c’è grande entusiasmo per il Napoli, dall’altra c’è tantissima delusione. Corriere dello Sport racconta di tanti sostenitori che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per Napoli-Eintracht. La sfida casalinga, valida per gli ottavi di Champions League, ha fatto registrare il tutto esaurito in poche ore.

Sui social i tifosi si sono confrontati sul da farsi, molti hanno testimoniato il loro disappunto. La fila si è conclusa soltanto intorno alle 18, quando restavano già pochissimi posti. Curve e Distinti, settori storicamente popolari, sono finiti in pochissimo tempo.