Calamai: “Nel calcio serve competenza, il Napoli ne è un esempio”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Nel corso dell’appuntamento, si è discusso delle strategie societarie del Napoli.

Il Psg perde contro il progetto e la struttura del Bayern, il Napoli sta dominando il campionato dopo un’estate ricca di discussioni. È il momento delle idee?

“Il calcio è bello perché c’è la variabile della competenza, saper prendere i giocatori giusti. Liedholm diceva dammi undici capitani del campionato italiano e io vinco il campionato, perché nel calcio ci vuole personalità e competenza. Vedi il Napoli e i suoi ultimi 4 attaccanti, Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen. Hanno speso tanto, ma hanno ottimizzato il rendimento del campione, lo hanno venduto al meglio e ha reinvestito. Non fanno come il Psg che prende i giocatori già fatti e finiti. Bisogna rimettere la competenza al centro, se bisognerà mangiare un po’ di pane nero non penso sia un problema“.