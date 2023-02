Calaiò: “Questo Napoli è cinico e spietato! Mario Rui è il vero trequartista di questa squadra”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a ‘Delietta Goal’.

“Il Napoli contro la Cremonese dopo la sfuriata iniziale dei grigiorossi ha preso il pallino del gioco ed è andato in vantaggio. Un Napoli cinico e spietato.

Sullo scudetto? Si può fare qualcosa di grande, chi entra dalla panchina da l’anima e secondo me c’è già la consapevolezza della vittoria della vittoria del tricolore. Spalletti ha dato un’entità a molti giocatori e il merito va solo al mister: ha trasformato giocatori come Lobotka e Osimhen, quindi complimenti a lui ma anche alla società che è riuscita a mandare via giocatori importanti e rimpiazzarli con giocatori che corrono molto di più e hanno molta più fame. Complimenti anche a Giuntoli che ha portato a Napoli giocatori come Kim e Kvara che soltanto gli addetti ai lavori conoscevano bene.

Dualismo Politano-Lozano? Lozano rende di più da subentrante, Politano invece da titolare.

Mario Rui? Il trequartista del Napoli, non a caso lo chiamano maestro, ha raggiunta un’intesa perfetta con Kvara.

Pronostico per le prossime due gare? Vittoria 3-1 con il Sassuolo e un pareggio a Francoforte”