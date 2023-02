Bonomi: “Il Napoli è un modello virtuoso, da emulare. Grande merito di ADL”

Mauro Bonomi, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli è una squadra meravigliosa, ha una qualità di gioco, una coralità e una bellezza uniche: merita il primo posto e sarebbe bellissimo se, come sembra, vincesse il titolo, perché lo vincerebbe la squadra che gioca meglio, come non sempre capita. Se accadesse sarei felicissimo per la gente di Napoli, lo merita, ho un bel ricordo del loro sostegno. E per la verità già da molti anni il Napoli è ai vertici e ha sfiorato la vittoria. Diamo merito anche a De Laurentiis di aver avuto il coraggio di cambiare, lasciando andare i vari Mertens, Insigne e Koulibaly. Il suo Napoli è un modello virtuoso, da emulare.

La gara col Sassuolo? E’ insidiosa come lo sono molte partite della serie A, ma questo Napoli è speciale proprio perché riesce ad affrontare e superare ogni difficoltà. La Champions potrebbe leggermente distrarre e per questo Spalletti fa bene a fare qualche cambio: il suo Napoli ha un’identità tale che anche se cambia una pedina il risultato finale è lo stesso, al netto di un piccolo decremento di qualità. Kim? Non lo conoscevo, ha sostituito un totem come Koulibaly in modo egregio”.