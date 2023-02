Vieri alla Bobo Tv: “Vi svelo un retroscena su Luciano Spalletti…”

Durante la diretta della Bobo TV, Christian Vieri ha svelato il retroscena di un suo incontro con Luciano Spalletti in quel di Miami.

Questo quanto dichiarato dall’ex attaccante: “Quando vivevo a Miami, Spalletti è venuto lì per 2-3 mesi. Ogni mattina veniva a vedermi giocare a foot-volley. Una volta mi decisi e lo feci giocare. Era davvero inguardabile. Un giorno mi disse: dai ti faccio vedere un po’ di video. Così andammo nella sua camera in hotel, mise la cassetta e mi fece vedere tutti i gol delle sue squadre compresi quelli segnati quando allenava in Russia. Avete presente la palla di prima che ora propone su Osimhen? Bene, la faceva già 7-8 anni fa”.