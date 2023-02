Specchia: “Kvara ha colpi sensazionali, può crescere molto, qualche volta si assenta dalla gara, è dovuto all’età”

L’allenatore ed opinionista Paolo Specchia ha parlato ai microfoni di Radio Marte della partita col Sassuolo e di Kvaratskhelia. Secondo il tecnico il Sassuolo ha ottimi giocatori e per il Napoli sarà una partita molto difficile, mentre per il georgiano ha parole di lode ma anche un invito per migliorarsi. Queste le sue parole: “La squadra di Dionisi ha una grande qualità, è organizzata e ha 6-7 giocatori di fascia medio-alta. Su tutti, oltre a Berardi e Frattesi c’è Laurentiè, un giocatore con tecnica e di strappi, credo a breve possa diventare da grande squadra. Quella di venerdì sera penso sia la partita più difficile per gli azzurri in questo periodo, ma sono sicuro gli azzurri la affronteranno con la mentalità giusta. Kvara è un giocatore con colpi sensazionali, credo i margini di miglioramento siano soprattutto nella crescita all’interno della gara. Qualche volta si assenta, non è sempre presente, soprattutto quando non ha la palla tra i piedi. Si tratta ovviamente di una cosa che è dovuta alla giovane età, può essere sempre illuminante, sempre di più se trova la continuità nel corso della partita”.