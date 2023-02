Antonio Ottaiano, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia per parlare del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa:

“Kvara? Se De Laurentiis vuole trattenerlo lo farà, salvo cifre stratosferiche dal mercato e la volontà contraria del ragazzo. Ma non credo che questa situazione si presenterà in estate, il ragazzo è felice a Napoli”.