Nuno Gomes: “Trovo quasi impossibile per qualsiasi squadra in Serie A prendere il Napoli”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto Nuno Gomes, attaccante portoghese con un passato in Italia, più precisamente alla Fiorentina. L’ex punta dei gigliati ha parlato del campionato italiano e del Napoli, che ha definito quasi impossibile da prendere per le altre. Le sue parole: “Ho guardato alcune partite di Serie A, e trovo quasi impossibile per tutte le altre squadre prendere il Napoli, che sta facendo un grandissimo campionato. La lotta per i posti in Champions League sarà sicuramente molto emozionante. In campionato Juventus e Fiorentina hanno deluso le aspettative, ma sono ancora in corsa in Coppa Italia e nelle competizioni europee”.