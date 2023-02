Napoli – Altro primato per gli azzurri, ben 12 gol per chi entra a partita in corso, più di ogni altro club nei top 5 campionati

Il Napoli quest’anno sta facendo registrare numeri stratosferici, e non solo per i 59 punti su 66 in campionato e i 15 su 18 in Champions, ma anche per i gol fatti. Gli azzurri hanno segnato in tutte le competizioni ben 76 reti, e la stagione è ancora lunga per i ragazzi di mister Spalletti. Di questi 76 gol, ben 54 sono arrivate in Serie A, ed oltre ai 26 gol combinati di Kvaratskhelia e Osimhen ci sono molti gol dalla panchina. Il mister del Napoli Spalletti ha una rosa lunga, e molto spesso spacca le partite con i cambi a gara in corso, e dalla panchina sono arrivate ben 12 reti sulle 54 totali, e molte di queste le hanno siglate Giovanni Simeone e Hirving Lozano, con ben 3 reti, ed Elif Elmas, con 2 reti in uscita dalla panchina. Grazie a tutte queste reti la squadra azzurra raggiunge un altro primato nei top 5 campionati europei, è infatti la squadra che ha trovato più gol con giocatori usciti dalla panchina.