Mattino – Lobotka: “Sono contento che in campo tutti mi cerchino…”

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Stanislav Lobotka si è soffermato sul suo ruolo in partita e sul feeling con i compagni di squadra.

Queste le parole del centrocampista: “Mi fa piacere che in campo tutti mi cerchino, che sanno di poter contare su di me. Io penso sempre a fare il meglio per loro. Sia quando siamo in vantaggio che quando la gara si complica. Cerco sempre di trovare spazi per loro, con i movimenti che proviamo in allenamento, così da trovare condizioni migliori per andare a segnare. Ho incontrato avversari di livello e Amrabat in campionato è quello che più mi ha fatto soffrire. Come Thiago Alcantara che, peraltro, somigliandomi pure fisicamente, cercava sempre di seguirmi senza lasciarmi spazio. Però, lo ammetto: so che gli avversari mi guardano in modo diverso rispetto al passato. Non sto mai da solo, c’è sempre qualcuno che mi affronta: ma io cerco di fare sempre le stesse cose anche quando mi stanno addosso, non è che cambio modo di giocare anche se mi marcano in maniera più stretta”.