La Marca: “Vederlo esplodere altrove sarebbe stato un rimpianto, bravo il Napoli a trattenerlo”

La grande stagione del Napoli, sta mettendo in luce le qualità di tanti giocatori, sia tra i titolarissimi, sia tra i sostituti. Tra questi, sicuramente spicca l’esponenziale miglioramento del rendimento di Eljif Elmas. L’anno scorso il macedone sembrava destinato a rimanere un diamante grezzo, ma quest’anno si sta rivelando fondamentale. Il centrocampista è già a 6 reti in campionato e sembra aver trovato grande confidenza con il campo e con il pallone. Ne ha parlato l’esperto Domenico La Marca, sottolineando il lavoro di Luciano Spalletti.

Di seguito le sue parole a 1 Station Radio: “E’ la dimostrazione di quanto Spalletti sia fondamentale nella crescita dei calciatori, il macedone è sempre stato un giocatore di talento ma che non riusciva ad esprimerlo totalmente in azzurro. Oggi invece questo giocatore rappresenta un “plus” per il Napoli a prescindere dalla posizione in cui viene schierato e se gioca da titolare o subentra in corso di gara”.

Infine La Marca ha concluso: “Ritengo che questo ragazzo abbia ulteriori margini di miglioramento, difatti la sua naturale capacità di trovare la via del gol abbinata alla sua incredibile duttilità lo sta rendendo un giocatore, oltre che completo, di caratura internazionale ed anche in questo il Napoli e Spalletti sono stati bravi a trattenerlo ed evitare che Elmas potesse esplodere da qualche altra parte diventando così un rimpianto per il club”.