L’Aula del Senato ha approvato la soppressione di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi, come Sky e DAZN. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, Claudio Lotito ha introdotto questa facoltà attraverso un emendamento, riformulato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Con il Dl Aiuti quater è stata introdotta per il futuro l’estensione dei contratti di licenza da 3 anni invece di 5 anni. L’emendamento per sopprimere la possibilità di estendere la durata dei diritti tv è passato con 158 sì, 3 no e 3 astensioni ed è stata approvata contestualmente.